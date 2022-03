SETTIMO TORINESE. Comincia il lavoro di ripristino della linea elettrica all’interno del duomo di San Pietro in Vincoli, chiuso al pubblico da oltre due anni a causa di alcuni cedimenti della struttura, in particolare delle volta. Sergio Canalis, direttore dei lavori per il quadro elettrico, ha confermato le tempistiche di intervento: “Siamo alla prima fase, in cui toglieremo tutto l’impianto esistente per metterne uno di ultima generazione – dice Sergio Canalis – Useremo illuminazione a led per valorizzare i colori della volta e risparmiare i consumi”.

