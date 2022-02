SETTIMO TORINESE. Il Comune ha prorogato la possibilità di accedere al fondo salva sfratto, che sostiene gli inquilini in difficoltà con l’affitto e i loro proprietari di casa. La possibilità di richiedere il finanziamento è estesa al 2022, fino a esaurimento delle risorse disponibili

Come funziona il fondo? Il proprietario di casa, in accordo con l’inquilino in difficoltà con i pagamenti, richiede di avere accesso agli aiuti e si impegna a evitare o a rinviare lo sfratto. Nel dettaglio, si interviene su due casistiche di emergenza: i casi in cui l’inquilino [...]



