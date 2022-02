SETTIMO TORINESE. Stringere e consolidare il legami di comunità, rafforzare la rete sociale del quartiere, prevenire la solitudine degli anziani e delle categorie più a rischio. Questi gli obiettivi del progetto “Cura del vicino”, avviato in via sperimentale nelle scorse settimane al Borgo Nuovo. Il servizio, attivato dal comune di Settimo, l’Unione Net in sinergia con l’Asl To4 e gestito da Cooperativa Frassati, prevede un presidio cadenzato di educatori, assistenti sociali e operatori socio sanitari al Borgo Nuovo.

L’obiettivo primario è fornire ai cittadini, in particolare alle categorie più a rischio, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.