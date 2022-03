“Bisogna essere matti come Falcone, Borsellino, Livatino, Chinnici e tanti altri eroi civili, per sacrificare la propria vita in nome della legalità (Andrea Camilleri”. Anche Settimo, finalmente, avrà il suo progetto sulla legalità dal titolo “Professione Legalità”. Un percorso voluto fortemente dal presidente del Consiglio comunale, Carmen Vizzari. “Per la prima volta il percorso sulla legalità nasce nella nostra amministrazione e ne sono molto orgogliosa. Un percorso da subito condiviso da associazioni e consulte e per questo sono molto contenta” afferma Vizzari durante la conferenza stampa di presentazione del progetto che si è tenuta [...]





