SETTIMO TORINESE. L’uso consapevole delle tecnologie protegge dal rischio di imbattersi nei pericoli della rete, come le azioni di adescamento o di “sexting”, l’invio di immagini osè che poi possono diventare strumento di ricatto e di “revenge porn”.

Martedì 22 marzo, in occasione dell’ultimo incontro in programma per “Professione Legalità”, una settimana organizzata in occasione della Giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie, è stata invitata Fabiola Silvestri, dirigente del compartimento Polizia postale e Comunicazioni per Piemonte e Valle d’Aosta.