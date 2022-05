Sono in corso i lavori di sistemazione e ampliamento del cimitero, che prevedono, oltre alla riqualificazione dell’ala storica, la realizzazione di una nuova ala che accoglierà quasi 9000 loculi. Il cantiere, avviato già qualche mese fa per quanto concerne l’ampliamento, in questi giorni si sta concentrando sulla parte storica. Sono in corsi i lavori di tinteggiatura e di adeguamento degli spazi per l’accessibilità dei disabili.

I lavori di ampliamento sono suddivisi in lotti: il primo renderà disponibili più di 1500 tombe, di cui 1120 loculi e 420 cellette ossario. Le opere [...]



