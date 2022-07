Il Comune di Settimo Torinese è stato premiato da Unicef Italia per il progetto del “MuCh“, il Museo della Chimica, nato nell’ex palazzina Siva dove per anni lavorò Primo Levi.

Il riconoscimento dell’Unicef, si legge nella motivazione, prende spunto dall’avere “messo in atto, a tutela dei diritti, del benessere e dell’adeguata formazione dei minori, opportune politiche di salvaguardia dell’ambiente e di riqualificazione urbana e sociale”.

Per l’Unicef, come riporta il Comune di Settimo, è stata “encomiabile la realizzazione del Museo interattivo della chimica e la possibilità offerta ai giovani di fare esperienze pratiche all’interno”.

