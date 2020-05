SETTIMO TORINESE. Precisazione dell’Asl To4 sui tamponi all’ospedale

In relazione a notizie di stampa pubblicate ieri, 1° maggio, riguardanti l’esecuzione di tamponi per il nuovo coronavirus presso l’Ospedale di Settimo Torinese, si precisa che si tratta di test effettuati ai dipendenti della Cooperativa Frassati, per i quali il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ASL TO4 ha fornito i tamponi. La Cooperativa Frassati, che ha gestito l’esecuzione dei test, ha già inviato all’organo di informazione interessato le rettifiche del caso.

Quanto sopra riportato nulla ha a che vedere con l’esecuzione dei tamponi presso la sede di Settimo Torinese del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO4. Aggiunge, infatti, il Direttore del SISP dell’ASL TO4, dottor Franco Valtorta: “L’esecuzione dei tamponi effettuati presso la sede di Settimo Torinese del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO4, in via Regio Parco 64, avviene secondo le seguenti modalità. Si utilizza un locale situato sul retro della struttura. Gli utenti, opportunamente distanziati, attendono il proprio turno all’esterno ed entrano nell’ambulatorio dove si effettua il tampone uno per volta, dopo che l’utente precedente è già uscito. Tale locale si trova subito alla destra dell’entrata posteriore. L’entrata principale posta sul davanti dell’edificio rimane invece chiusa a chiave per motivi di sicurezza, per evitare che qualcuno possa introdursi nei locali”.

