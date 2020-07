SETTIMO TORINESE. Poste di via Fantina? Un incubo!

Egr. Direttore,

Mi chiamo Migliorini Rosina, vivo ad Aosta … e avevo una sorella, Migliorini Emma (deceduta in Chivasso il 17 ottobre 2019) che da sessanta anni con marito e figli abitava in Settimo torinese. Per questo mi ha indotto a scrivervi ed i fatti che vado a narrare si sono svolti presso le Poste Italiane di Via Fantina. Con i miei nipoti apriamo la successione presso le poste in quanto cointestataria di un libretto postale su cui vi è appoggiato un buono fruttifero dematerializzato da me sottoscritto nel 2001 con scadenza 2021 di cui chiediamo la risoluzione anticipata , iniziata nel dicembre 2019 e protrattasi sino ad oggi (per la successione i tempi fisiologici sono sei mesi ) .

Durante tutto questo ci siamo recati per ben cinque volte agli sportelli delle poste in questione non con pochi disagi in quanto devi scendere da Aosta, (sono una paziente dializzata a faccio dialisi 3 volte /settimana , mia nipote Roberta Bonsignori è gravemente paraplegica ed è in carrozzella per aver subito un incidente stradale avvenuto a Leinì il 15 ottobre 2018 mentre si recava a lavorare all’aeroporto di Caselle, a cui l’INPS riconosce un’invalidità al 100%, bocciando l’accompagnamento , nonostante abbia bisogno di essere accudita per lavarsi e deve essere messa sia in carrozzina che a letto con il deambulatore , e l’INAIL invece le dà l’abilità al lavoro ), ora , la logistica di Poste Italiane su tutto il territorio della penisola non è attrezzata per le persone disabili , il bancone è molto alto , gli apparecchi del poss e della firma digitale hanno il cavo troppo corto non accessibile a persone disabili ( questo è solo il problema di logistica ma c’è dell’altro).

Il giorno 10 luglio ci rechiamo fiduciosi di essere liquidati ma aimè a mio nipote Bonsignori Guido , tre settimane prima rubano il portafoglio con patente , carta d’identità , tessera sanitaria , di cui presenta regolare denuncia presso i Carabinieri di Settimo Torinese , che rilasciano verbale , rassicurandolo che con quello , Poste Italiane può procedere ma non+ così : pare che il sistema informatico blocchi le operazioni in caso di furto di documenti , mentre in caso do smarrimento dei medesimi si possa procedere , dopo 3 ore di estenuanti discussioni , torniamo a casa con le pive nel sacco ( non sarà per caso ostruzionismo come recita il sito che è pressoché impossibile in caso di decesso di un contitolare di buoni fruttiferi postali il rimborso se non dopo molto tempo? )

PROSSIMO APPUNTAMENTO IL 30 LUGLIO ALLE ORE 15,30 ( naturalmente un giorno della mia dialisi , su cui le Poste sono informate ) , RITENTA SARAI PIU’ FOTUNATO , IN QUANTO ORA MIO NIPOTE GUIDO E’ IN POSSESSO DI CARTA D’ IDENTITA’ ELETTRONICA MENTRE L’ ASL DI APPARTENENZA GLI HA RILASCIATO COPIA CARTACEA DELLA TESSERA SANITARIA CHE FUNZIONA PER TUTTE LE PRATICHE DI NECCESSITA’ , FUNZIONERA’ ANCHE PER POSTE ITALIANE ?

Migliorini Rosina , Aosta

Commenti