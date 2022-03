Obiettivi, riforme, missioni, fondi e iniziative del PNRR, per la ripresa e l’innovazione digitale in Italia. Anche Settimo si prepara a ricevere i fondi per il rilancio della città. “Finora, fra finanziamenti diretti e indiretti, sono entrati quasi 9 milioni di euro che copriranno progetti legati all’abitare, alla tutela ambientale e alla sanità – spiega la sindaca Elena Piastra – Abbiamo inoltre candidato ai bandi numerose altre opere e attendiamo il prosieguo dell’iter per capire quali di queste verranno finanziate”.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mette in campo, a livello nazionale, linee [...]