SETTIMO TORINESE. Gli Alpini del gruppo di Settimo hanno tributato il picchetto d’onore per Alfredo Pautasso, socio del gruppo delle penne nere cittadine da mezzo secolo. Il suo cognome è molto noto nel settore delle lavanderie industriali della città. Aveva 85 anni. E’ stato per anni uno dei soci più presenti all’interno della sede di via Palestro nel corso degli anni: Pautasso è l’ultimo di una lunga serie di penne nere che “sono andati avanti”: quest’anno, sono stati ben dieci.

Giovedì 7 ottobre, alle 10, don Antonio Bortone ha celebrato

