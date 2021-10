Ascolta l'Audio Dell'Articolo

*Leggiamo con un certo stupore la risposta del Sindaco al nostro comunicato, in cui veniamo accusati di strumentalizzare i bambini per aver portato alla luce la decisione della Giunta di riorganizzare i 4 Comprensivi settimesi. Non è la prima volta che il Sindaco, nel momento in cui riceve osservazioni puntuali su un determinato tema, risponde con accuse infondate, non entrando nel merito della questione.

Di livello ancor più basso è la risposta dell’Assessore Girard [...]



