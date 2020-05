SETTIMO TORINESE. Piastra si batte per il bonus bici

La sindaca di Settimo, Elena Piastra chiede al Governo di includere nel bonus anche le città con meno di 50mila abitanti.

Quei 500 euro per la mobilità sostenibile potrebbero, infatti, essere molto utili anche per chi non vive nelle grandi città, ma potrebbe comunque utilizzare le due ruote per i propri spostamenti.

“Bene il bonus fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, monopattini o mezzi elettrici ma escludere i residenti delle città sotto i 50mila abitanti non avrebbe senso”. Così il sindaco di Settimo Torinese, Elena Piastra, sul bonus mobilità deciso dal Governo. “Promuovere la mobilità sostenibile è cruciale non solo nelle metropoli – spiega il sindaco – a Settimo da anni investiamo in piste ciclabili. Escluderci vorrebbe dire tagliar fuori una platea enorme”.

In Piemonte solo sei Comuni superano la soglia dei 50mila abitanti. La stessa Settimo, che ne ha 47mila, sarebbe fuori di pochissimo. “Forse sarebbe più opportuno utilizzare criteri diversi nella destinazione degli incentivi – aggiunge l’assessore Alessandro Raso – si potrebbero valorizzare i Comuni che hanno una rete di piste ciclabili o fatto investimenti in questo senso nel corso degli anni”.

