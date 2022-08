C’è un territorio in cui la TAV esiste da anni, in cui i cantieri sono stati gestiti e subiti, in cui il villaggio operaio è da 15 anni stato trasformato in altro uso a favore di tanti, in cui di compensazioni non si è avuto tempo di discutere e sono stati piantati un po’ di alberelli. in quello stesso territorio si è deciso di sostituire la gronda merci (la tratta che avrebbe dovuto portare le sole merci) per farle passare sulla linea dei treni passeggeri.

Quel territorio, nella periferia di Torino, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.