Siamo a metà mandato. Sono passati più di due anni e mezzo da quando la sindaca, Elena Piastra, è diventata la prima cittadina della città di Settimo. Un lungo percorso che, però, dopo i primi 8 mesi, ha dovuto fare i conti con la pandemia che ha influito non poco sul lavoro dell’amministrazione.

Sei al giro di boa, com’è cambiata Settimo in due anni è mezzo? È cambiata o non è cambiato nulla come dice qualcuno? Da 1 a 10 quanto è stato fatto di quello che ti eri immaginata?

Una città si trasforma a [...]