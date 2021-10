Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Pestarono lo zio, ferendolo in modo grave, per questioni di vicinato. Con questa accusa i fratelli Antonio Simone e Domenico C., di 27 e 31 anni, sono stati condannati oggi dalla Corte d’appello di Torino a quattro mesi di reclusione.

La sentenza conferma quella pronunciata in primo grado dal tribunale di Ivrea nel 2019. L’aggressione è del 2017 e si è verificata in una villetta bifamiliare a Settimo Torinese.

La vittima, Antonio C., 69 anni, [...]