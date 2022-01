Dall’inizio dell’anno la Sindaca di Settimo e l’Assessore Regionale alla Sanità si scambiano amorevolmente l’accusa di fare il “pesce in barile”. A farle da coro un nutrito gruppo di consiglieri regionali del PD (che in quanto a pesci in barile non sono secondi a nessuno) e, sullo sfondo, la sagoma dell’Ospedale Civico di Settimo che nel passato, prima che se ne occupassero loro, appariva sui giornali e in TV come esempio riuscito di “sanità territoriale”.

