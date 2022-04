SETTIMO TORINESE. Doppio appuntamento per “Umano, troppo umano?”, la stagione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese organizzata da Santibriganti Teatro: sabato 9 aprile alle 21.00 andrà in scena “Fagioli come perle” di Mariella Fabbris, mentre domenica 10 aprile alle 20.00 sarà la volta di Moni Ovadia con il suo “Carta Bianca”.

“Fagioli come perle”, presentato in prima assoluta, è una combinazione di narrazione e cibo, da sempre una peculiarità tipica degli spettacoli di Mariella Fabbris: raccontare e mangiare, non contemporaneamente. Si parla di perle e si gustano i fagioli. Una narrazione che riporta il colore e i sentimenti percepiti guardando il fondo marino, in cui si immergono i pescatori di perle. Il gusto antico di una vita semplice e dignitosa, con il suono aspro delle fatiche e delle piccole felicità che dal sogno arrivano.

Domenica 10 aprile 2022 alle 20.00 Moni Ovadia sarà sul palco con il suo monologo “Carta Bianca”, tramite il quale intratterrà il pubblico con riflessioni, letture e storie tratte dal suo repertorio, il tutto senza seguire un copione o una scaletta predefiniti. “Abbiamo bisogno” spiega “di costruire un sogno, di creare nuovi orizzonti, di intessere relazioni umane di valore, l’unico vero lusso che abbiamo a disposizione in questa vita”.

Moni Ovadia è un artista carismatico, attore, autore, scrittore, che con il suo teatro ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish, ed è anche noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace. In questo lavoro si parte dalla Carta Bianca, racconta Ovadia “per restituire un senso alla realtà. Le religioni monoteistiche hanno sancito la sacralità della vita e l’inviolabilità della dignità umana, ma tutto questo è andato perduto per mezzo di un sistema capitalistico selvaggio. Un sistema che limita la vita al solo atto di produrre e consumare, anzi a consumare ancora prima di produrre per poi chiederci di andare via il prima possibile in silenzio, senza dare neanche troppo disturbo”.

È possibile pre-acquistare i biglietti tramite il sito www.ticket.it, prenotarli chiamando lo 011 645740 (il lunedì dalle 10.30 alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00) o acquistarli direttamente a teatro il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

