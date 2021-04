C’è una generazione politica che vive un mondo parallelo. Rimasti intrappolati nei social loro coetanei si parlano addosso pensando di essere in comunicazione con “il mondo”.

Le loro dichiarazioni sono caratterizzate dall’esagerazione. “Pisciare fuori dal vaso” è la condizione per essere notati, visibili almeno tra di loro.

Questa settimana abbiamo avuto l’alzata di ingegno del consigliere Borrini che, dopo aver partecipato ad un interessante incontro sul commercio locale organizzato dalla Lista Civica Insieme per Settimo e da Articolo 1, anziché esprimere il proprio pensiero sull’urgente necessità di interventi a favore del commercio locale, ha preferito postare su FB un attacco personale contro il Ministro Speranza in linea con il linciaggio guidato dalle forze della destra estrema nei confronti di un Ministro mite e coerente, che per oltre un anno ha avuto come unica colpa (o forse coraggio) quella di difendere la salute degli italiani più deboli e fragili.

Borrini (chi ?). Un consigliere comunale senza partito, espulso dalla Lega, in genere attento alle problematiche civiche ma perennemente tentato da un “minuto di notorietà” da acquisire a tutti i costi, senza scrupolo e con scarso senso del ridicolo. Certo, ogni cittadino ha il diritto di esprimersi (possibilmente senza calunnie o diffamazioni gratuite) su qualsiasi argomento ma, se sei un consigliere comunale, allora dovresti avere il buon senso di stare sul punto delle questioni di tua competenza.

Ma Borrini non è certamente l’unico che cerca notorietà a buon mercato abbinando il proprio nome o immagine a personaggi e questioni nazionali.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto l’assessore Rivoira che prometteva di scrivere a Draghi (per dirgli cosa non si è capito) e prima ancora abbiamo avuto un consigliere comunale dei 5 stelle che scriveva la nuova costituzione chiamandola, con impareggiabile modestia, Costituzione MDV (Massimo del Vago). Abbiamo avuto ampio eco e riporto sui social, della presunta frase “io quella la voglio” pronunciata (pare) sulla pista dell’aeroporto di Caselle dall’allora segretario del PD Matteo Renzi all’indirizzo dell’attuale Sindaca Elena Piastra, oltre che la sfida al confronto pubblico lanciata sempre dalla Piastra a Matteo Salvini nel corso della campagna elettorale scorsa.

Chissà se questo stile politico paga ancora in termini di visibilità e consenso. Le attuali giovani generazioni sono già, da tempo, altrove. La durezza dei problemi che il COVID ha accelerato e creato richiama a comportamenti dei politici e dei rappresentanti istituzionali ben più seri, unitari e concreti.

Personalmente auspico che non ci sia più spazio per questo tipo di notorietà. In caso contrario dobbiamo aspettarci che prima o poi qualche politico settimese scriva a Putin, invochi il processo per Biden o minacci la guerra nucleare con Xi Jinping.

Commenti