Riceviamo e pubblichiamo

Come tanti concittadini di Settimo Torinese, abbiamo negli ultimi anni dovuto farci carico, a nostre spese, della costruzione e manutenzione delle Aree Ecologiche, paghiamo una salata Tassa Rifiuti (TARI), collaboriamo da anni alla Raccolta Differenziata, il tutto per il bene comune e dell’ambiente. Ora secondo voi dovremmo farci carico anche della derattizzazione, della rimozione di nidi di insetti vari oltre che dello spargimento del sale in inverno? Ciò mi pare veramente troppo. Quale sarà il passo successivo richiesto? Sarà forse quello di portare all’inceneritore i nostri rifiuti? E magari pagare anche il gas con il quale verranno bruciati? Già non riusciamo a capire perché il vostro personale addetto alla raccolta della plastica, dotato come gli altri delle chiavi delle aree, pretenda che i sacchi vengano posti all’esterno delle aree stesse. A che servono le aree che ci avete costretto a costruire? Avete notato che disordine creano quei cumuli di sacchi all’esterno? Uno scempio.

Non parliamo poi se qualche animale ci va a rovistare dentro, (quando non sono umani alla ricerca di vuoti da conferire al Coripet …). I sacchi vanno posti all’interno delle aree e se il Vs personale non è in grado di eseguire il lavoro dotatelo di copia delle chiavi oppure cambi mestiere.

Il comune di Settimo Torinese, qui in copia, deve farsi carico della derattizzazione delle aree, della pulizia delle stesse compreso lo spargimento del sale perché se un cittadino o dipendente SETA dovesse scivolare all’esterno o all’interno di un area ecologica il Comune ne sarebbe comunque responsabile. Tra l’altro proprio quest’inverno vi avevo inviato una mail con foto dello stato del suolo ghiacciato a distanza di giorni dall’ultima nevicata di fronte e dentro le ns aree ecologiche, ma nessuno del Comune di Settimo Torinese aveva pensato di pulire e spargere del sale per prevenire incidenti sia dei pedoni, (soprattutto per le persone anziane), sia delle auto che parcheggiano nell’area adiacente. Ora anzi arriva questo msg … spudorato!

Ciò significherebbe un ulteriore aggravio economico sulle spalle dei concittadini settimesi, (e mi pare che ne abbiamo abbastanza di aumenti in questo periodo!), in quanto dovremmo chiedere alle imprese di pulizia di provvedere anche a questi adempimenti: ma perché mai?!

Ci potrebbe essere una sola alternativa:

Se il Comune/Seta riducono gli importi della Tari allora ne potremmo riparlare altrimenti questa imposizione unilaterale per me non va accettata. Chiedo allo Studio Gallo di chiedere agli altri condomini cosa ne pensano e poi nel caso di intercedere presso le sedi opportune per impugnare questa decisione.

Gabriele Beato

«In questi giorni Seta sta ricordando agli amministratori e ai cittadini le modalità di gestione della raccolta e delle isole ecologiche. Partiamo col dire che rispetto al passato non cambia nulla: si stanno semplicemente ribadendo regole condivise già ai tempi della nascita delle isole ecologiche. Non direi che la comunicazione di Seta sia “un’imposizione unilaterale”. Piuttosto è una regola in vigore da molti anni e voluta anche a tutela dei privati.

Il punto centrale è che le isole ecologiche sono a tutti gli effetti parte dei condomini, quindi spetta ai privati mantenerle pulite e in ordine. Questa regola fu stabilita anche a tutela dei condomìni, molti dei quali poterono beneficiare del suolo pubblico per collocare l’isola ecologica invece di doverla ricavare sulla propria proprietà. Per inciso, la pulizia di questi spazi e i trattamenti contro il gelo vengono fatte dai condomìni regolarmente ed efficacemente nella stragrande maggioranza dei casi.

Rispetto alla raccolta plastica: il regolamento prevede di esporre i sacchi solo il giorno di raccolta per evitare di intralciare e rallentare altre raccolte concomitanti. I sacchi stanno quindi all’esterno per poche ore, il tempo necessario per procedere alla raccolta nel modo più rapido possibile e limitare al minimo i disagi per i cittadini.

La società, in generale, deve garantire un servizio più efficiente possibile ed è giusto che gli utenti segnalino laddove si può migliorare: in questo il Comune lavora per tutelare i cittadini. Ma vale anche il contrario: per garantire un buon servizio è utile il contributo di tutti, a partire dal rispetto delle regole nate per facilitare la raccolta»

L’assessore all’ambiente, Alessandro Raso

