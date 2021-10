SETTIMO TORINESE. Pensionato travolto e ucciso da un’auto, in corso gli accertamenti

Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Il pensionato Leonardo Spina è morto questa mattina a Settimo Torinese, intorno alle 11, investito da un’auto in via Brescia. Leonardo Spina, 85enne residente a Settimo Torinese, e’ stato travolto da una Renault Clio condotta da un uomo di 84 anni residente a Leini.

L’investitore, sotto choc per l’accaduto, è stato portato in ospedale per accertamenti. La dinamica dell’investimento è al vaglio degli agenti della polizia locale di Settimo Torinese.

