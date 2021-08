Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Sta ritornando la festa Patronale che tutti i settimesi ricordano. Un calendario ben organizzato di eventi, una Pro Loco finalmente quasi del tutto riattivata e il Luna Park in piazza Freidano, con eventi alla sera in piazza della Libertà rivolti alle famiglie.

Il Luna Park di piazza Freidano arriverà il 28 agosto e smonterà le giostre il 13 settembre.

Venerdì 3 Settembre

Ore 17.30 – Torre Medievale Piazza Vittorio Veneto

Inaugurazione mostra GABBIANI. LA LEZIONE DI PRIMO LEVI e presentazione dell’opuscolo «Schutz, imi und Juden. Deportati nei campi nazisti, Settimo Torinese 1943-1945» di Silvio Bertotto.

Giorni ed orari di apertura:

Domenica 5 e 12 settembre, ore 10-12 e 17-19 ; sabato 4, lunedì 6 e sabato 11, ore 17-19

a cura della sezione Anpi “Guerrino Nicoli” di Settimo Torinese.

Sabato 4 Settembre

Ore 10-12 – via Italia isola pedonale

“LIBeRO CHI LEGGE”

Lettura ad alta voce per i bambini dai 3 anni fino ai 10 anni circa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrulla e biblioteche del Sistema Bibliotecario (SBAM).

Ore 21 piazza della Libertà – ingresso gratuito fino esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su: www.eventbrite.it

Teresa De Sio, a cura di Suoneria casa della musica

Domenica 5 settembre

Ore 11.00 piazza della Libertà – Santa Messa Solenne

Ore dalle 15.00 alle 19.30 Via ITALIA – isole pedonali

“LUDOBUS” grandi giochi di strada per tutte le età tra giochi di intuizione logica e giochi di ingegno e creatività progetto della COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO- nell’area giochi sono presenti distributori di gel igienizzante e i giochi verranno sanificati.

Dalle ore 15.00 alle 19.00 visita della Torre Civica

A cura di Iniziative Culturali Settimesi-ICS

Ore 21.30 piazza della Libertà – ingresso gratuito fino esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su: www.eventbrite.it

RINO GAETANO BAND, tributo ufficiale a Rino Gaetano (in commemorazione del 40° anniversario della scomparsa); A cura di A.T. Pro Loco Settimo Torinese

Lunedì 6 settembre

Ore 21.30 piazza della Libertà – ingresso gratuito fino esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su: www.eventbrite.it

I ragazzi di periferia, i tre migliori sosia di Baglioni, Celentano e Ramazzotti in un concerto a tappe, attraversato da momenti di sketch e comicità. A cura di A.T. Pro Loco Settimo Torinese

Martedì 7 settembre

Ore 21.30 piazza della Libertà

Facciamo sudare Settimo con Reset Sport Club

Mercoledì 8 Settembre

Ore 21.30 piazza della Libertà

Mi Muovo con A.S.D. accendi lo spirito

12° edizione “Insieme per la danza”

ore 20.30 – Piazza della Libertà

Giovedì 9 settembre

Centro Nuova Danza

via Avogadro Amedeo 11

La Rue De La Danse- via Michelangelo Buonarroti 13/B

Le Meridien la bellezza del movimento – via Torino 81

Venerdì 10 Settembre

Ore 20.30 piazza della Libertà ingresso con prenotazione obbligatoria su: www.eventbrite.it.

“SETTIMO a CENA……in azzurro per celebrare i successi sportivi delle nostre nazionali “– con la partecipazione straordinaria di Camillo Benso Conte di Cavour impersonato dall’attore Franco Urban – evento a cura di Assicurazione Generali agenzia di Chivasso Gianassi Marrone & Ruffinengo snc Agenzia di Settimo Torinese via Regio Parco 39

A seguire Karaoke – Tigo Dj & Lory

La Pro Loco mette a disposizione tavoli e sedie secondo le normative vigenti per il contenimento della diffusione SARS- COVID 19

Sabato 11 Settembre

Ore 21.00 piazza della Libertà

Concerto del “Corpo Musicale Città di Settimo Torinese”

Domenica 12 Settembre

Fera Dla Contenta

con momenti di animazione per i più piccoli

Ore 10-19.30 Via Italia

con Apertura Facoltativa Dei Negozi

ore 21.00 piazza della Libertà

Jct Big Band In Concerto Swing Sotto Le Stelle – Ingresso Gratuito. Prenotazione Obbligatoria: Cell 3494060689

Concerto A Cura Delle Associazioni Amici Della Musica E Famija Setimeisa

Lunedi 13 Settembre

Ore 21.30 – Piazza Freidano

Gran Falò del Gambero

A cura del Centro di Studi Settimesi

Ore 22.00 – Via Castiglione

Spettacolo pirotecnico a cura degli esercenti dello Spettacolo Viaggiante

EVENTI COLLATERALI

Mercoledì 8 Settembre

Presso LUNA PARK – piazzale Freidano

Medici E Infermieri Day, eroi per sempre a cura degli esercenti dello Spettacolo Viaggiante

Giornata gratuita per gli Operatori Sanitari e le proprie famiglie previa presentazione di tesserino professionale alle casse delle attrazioni con la locandina esposta

Domenica 12 Settembre

Ore 10 via Palestro 15

– sede Alpini

Inaugurazione Sede e presentazione del nuovo logo

Dalle ore 15 alle 24

Parco De Gasperi – DegaUrbanLab

Dega Ultima Spiaggia a cura dei gruppi e associazioni giovanili. Per informazioni:

Paola 3486277167 – Liliana 3479781958 – Jolanda 3474464485

A.T. PRO LOCO

Tel. 0118012979

Fax 0118024478

E-mail: prolocosettimoto@email.it

Web: www.prolocosettimotorinese.it

