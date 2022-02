SETTIMO TORINESE. Vogliamo tutti bene alla bella Elena, che tanto sta facendo per la nostra città. Così bene da mettere nel dimenticatoio chi l’ha preceduta. Il salto della quaglia è uno degli sport nazionali prereriti, una disciplina che prevede si passi senza tema da una parte all’altra della barricata, dimentichi di aver prima bazzicato altre lande. Tant’è che nello sperticarsi in onori, lodi e gloria alla Sindaca di oggi, si da del parrucone (quando va bene, dello sfasciacarrozze quando va male) a quelli di ieri.

Omettendo che Corgiat, Ossola, De Francisco, Benedetto, Puppo e altri ci hanno lasciato una città come poche, l’isola pedonale, una biblioteca tra le più belle del Piemonte, il teatro, i parchi, la casa della musica, una viabilità sicura (chi ha vissuto a Settimo negli anni 70, 80 e 90?) e, soprattutto, hanno difeso il lavoro con unghie e denti, trattenendo imprese e stabilimenti che in altre circostanze se ne sarebbero andate, vedi Farmitalia e Pirelli, mille e passa famiglie che ancora mangiano grazie all’Aldone settimese, anche lui ha passato notti insonni per salvare la baracca.

Era meglio prima? La bella Elena non è tutto sto bendidio che si dice in giro? Me ne guardo bene dal pensarlo, anche per affetto personale. Ma dare del parruccone a chi l’ha preceduta (c’era anche lei, tra l’altro) mi sembra ingrato e poco elegante.

Soprattutto, sa molto di strapaese, di provincialismo che porta l’italiota medio a saltare sul carro di chi vince, dimentico del passato proprio e altrui. Quarant’anni fa, chi c’era ricorda sicuramente, la nazionale di Bearzot fu prima sbeffeggiata poi elevata alla santificazione il giorno della inaspettata vittoria. Tutti sul carro trionfante, anche chi aveva insultato.

Mi permetto un avviso alla Navigante, che sa di godere della mia stima, e anche delle mie critiche, non sempre tenere. Verrà un giorno in cui anche lei passerà la mano: quel giorno troverà qualcuno, probabilmente gli stessi paraculi che oggi la esaltano, che nel frattempo avranno un’altra volta saltato il fosso e le daranno della parruccona. Non si curi troppo delle critiche, Sindaca, ma neanche delle eccessive celebrazioni. Di tirapiedi pronti a mollarla alla prima sbavatura è piena Settimo, e Lei sa sicuramente chi sono.

