E ora dove parcheggio?

È la domanda che si sono chiesti, per l’ennesima volta, i residenti in via Redipuglia a Settimo da quando si sono visti porre in strada alcuni cartelli con il divieto di sosta su tutto un lato della via.

“Quella dei parcheggi in questa zona è una problematica che va avanti da anni e ora con questi divieti di sosta in via Redipuglia diviene ancora più spinosa, perché non sappiamo dove mettere in ricovero le nostre automobili. Non tutti hanno un garage privato- ha detto Alberto Di Sabatino -Già prima del 2012, [...]