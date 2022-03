SETTIMO TORINESE. Parcheggi, arrivano i sensori per trovare i posti liberi. Sapere quali sono i posteggi liberi in città e trovare parcheggio più facilmente. Questo il principale obiettivo delle innovazioni che verranno introdotte a breve a Settimo, che si doterà di una tecnologia innovativa: i sensori sui posti auto.

In questi giorni sono in corso i lavori per installare, in alcune zone delle Città, un sensore sotto ogni stallo. Una volta attivati saranno in grado di capire se il relativo spazio è libero oppure se è occupato. Gli automobilisti, tramite dei [...]



