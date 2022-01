SETTIMO TORINESE. Paolo Silvetti, 56 anni, scrittore e cultore della memoria, presenterà il suo ultimo libro “Torino città illuminata” durante l’appuntamento della rassegna “Parole in Tazza Grande” previsto per lunedì 31 gennaio, alle 18. L’incontro sarà moderato dallo storico archivista Silvio Bertotto con letture a cura dell’attore doppiatore Mario Brusa.

Paolo Silvetti è l’autore di questa inedita guida di Torino, per turisti e per gli stessi torinesi, che si snoda attraverso i più bei lampioni della nostrana Ville Lumière e che conduce in angoli suggestivi della città da conoscere per la prima volta o da rivedere con occhi diversi e più consapevoli.

L’autore, impegnato nella città di Settimo, in termini di recupero della memoria storica e per il ruolo che tuttora svolge all’interno della Commissione della Toponomastica cittadina, coltiva contemporaneamente la sua passione per la ricerca etnografica e la fotografia.

“La gente è distratta e va di fretta: perché dovrebbe fermarsi a guardare un lampione? Oggi ogni cosa appare scontata, compresa l’illuminazione. Eppure una volta i lampioni a gas suscitavano stupore e ammirazione – dice Silvetti – i lampionai erano addirittura romantici protagonisti di libri, fiabe, film e addirittura di opere liriche. L’idea di scrivere questo libro risale a qualche anno fa, ma la ricerca era iniziata già dal 2013: ero affascinato dalla bellezza, dalla varietà e dal numero di lampioni presenti nel centro storico cittadino, e ho cominciato a fotografarli sistematicamente, setacciando ogni angolo della città”.

