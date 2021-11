Natale 2020. In piena pandemia, con cifre da brivido sia in termini di contagi che di morti e terapie intensive, l’allegra Amministrazione post ideologica della sindaca Piastra e dell’assessora Gaiola spendeva, solo per la fornitura di 17 alberelli di Natale con 80 palline (da posare naturalmente davanti al Comune e in via Italia) oltre 23 mila euro ai quali si aggiungevano spese di allaccio e installazione non meglio quantificati ma certamente superiori a 10 mila euro.

La motivazione era la solita: sostenere il commercio cittadino e promuovere una zona di particolare interesse e fruibilità commerciale [...]