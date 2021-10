Caporetto oltre un secolo dopo. Che cosa è rimasto della paura, della rabbia e delle angosce di quel tragico ottobre 1917? «Caporetto – scriveva Mario Silvestri, ingegnere e scienziato, ma anche storico, una quarantina circa di anni fa – calamita tuttora l’attenzione degli italiani. Anche chi non conosce i fatti sente volar per l’aria la parola “caporetto”, scritta con la “c” minuscola, per indicare un collasso improvviso, un disastro quasi irreparabile. Storicamente Caporetto è una delle più grandi battaglie di annientamento della storia contemporanea e la più grande disfatta dell’esercito italiano».

Com’è noto, fra il [...]