Li ho visti sfilare, come ombre. Alcuni, pochi, con il sorriso di circostanza. Altri, la maggioranza, con la fretta di chi ha qualche cosa da nascondere, di chi ha timore di dover un giorno rispondere della sua codardia.

Non molti. Qualche decina di persone della cerchia ristretta del PD e dell’Amministrazione Comunale, qualche medico comandato, qualche dipendente comunale e della Fondazione e poi i giornalisti e i soliti comunicatori della Sindaca che “intanto paghiamo noi”.

Sulla piazza Campidoglio, Vigili Urbani, Carabinieri, Questura, Digos. Un bello schieramento di forza pubblica per un assessore regionale leghista collegato in remoto.

Scopro, più tardi, che qualcuno li ha chiamati e che lo schieramento di polizia, che a Settimo vedi solo per i grandi eventi, era lì per noi. In piazza un tavolino, tre bandiere rosse, 500 volantini ed un microfono.

In sala 40 persone, con la Sindaca in ultima fila e il suo portavoce sul palco.

Paura o vergogna ? No furbizia. La scaltrezza piccina di chi sa che le affermazioni dell’assessore leghista e del consigliere regionale del PD di “volere una soluzione pubblica alla crisi dell’Ospedale civico di Settimo” sono solo una messa in scena da cui è meglio stare prudentemente lontani.

La Sindaca e credo anche il Consigliere regionale conoscono la verità e ciò nonostante preferiscono continuare a recitare la parte in commedia sperando che i cittadini siano distratti. Certamente la verità la conosce l’assessore leghista che quella lettera datata 25 marzo, protocollo 1152, e indirizzata ai due direttori delle ASL (Città di Torino e TO4) l’ha scritta o quanto meno firmata.

La lettera in questione è purtroppo chiara nelle sue conclusioni: “nel descritto contesto, appare quindi più rispondente all’interesse pubblico e alla programmazione regionale lo scenario della cessazione a terzi dell’attività, assicurando peraltro il trasferimento degli oneri del mutuo e della fideiussione in capo al soggetto subentrante e curando che la cessione avvenga, con il minor aggravio, a carico della finanza pubblica con riguardo alla copertura delle perdite di SAAPA SpA. Qualora tale indirizzo si riveli non percorribile, non resterà che lo scenario della procedura concorsuale”.

Tradotto significa che l’indirizzo dato dall’Assessore regionale ai suoi Direttori è la privatizzazione dell’ospedale ad un valore di circa 35 milioni oppure “non resterà altro che il fallimento”.

Mi è stato chiesto da cittadini e giornalisti quale dovrebbe essere a nostro avviso la soluzione.

Voglio ricordare che se la situazione è così degenerata la responsabilità è certamente ed in primo luogo dell’Assessore regionale, della Sindaca e degli organi amministrativi e di controllo dell’Ospedale Civico i quali, anziché riconoscere gli errori fatti e adottare le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio economico e la continuità gestionale hanno preferito nascondere la reale situazione e adottare discutibili provvedimenti non conformi alla legge quali ad esempio il concorso (poi bloccato) per 150 persone, o l’affidamento diretto e senza gara per diversi milioni di Euro della gestione dei servizi assistenziali, o il continuo ricorso a decine di consulenze che hanno solo prodotto una confusa responsabilità gestionale e ad un continuo aumento dei costi.

Le soluzioni amministrative si possono trovare ma occorre innanzitutto ripristinare la verità dei fatti e portare alla luce del sole i reali interessi perseguiti dai principali attori istituzionali (Regione e Comune prima di tutto).

Purtroppo anche questa ultima sceneggiata PD – Lega ci conferma che in questi ultimi anni, mentre dichiarava la volontà di difendere i servizi sanitari pubblici, la politica lavorava per svendere a qualche interesse privato le conquiste frutto di decenni di impegno e lavoro delle amministrazioni precedenti.

Dire la verità e chiedere ai responsabili di questa situazione di farsi da parte, sarebbe a mio avviso il primo passo per invertire il percorso e tornare a discutere seriamente di Servizi Sanitari nella nostra città e sul territorio.

Il fatto che a Settimo Torinese, diventata capitale dei selfie, dei post e della narrazione fantasiosa sui social, un tavolino, un microfono e tre bandiere rosse facciano così paura a chi vuole nascondere la verità ci incoraggia ad esserci e a denunciare a tutti i livelli le responsabilità di una crisi che nessuno oggi può più negare.

