I lavoratori dell’ospedale di via Santa Cristina, lunedì mattina, sono scesi di nuovo in piazza con un presidio sotto la sede della Regione Piemonte. Il futuro della struttura (con la Saapa in liquidazione) e dei dipendenti è ancora in bilico è ora infermieri e operatori sanitari chiedono risposte precise. Giovedì, infatti, scadrà l’ennesima proroga (da 320 mila euro) data a Cm Service che, da fine luglio, di rinnovo in rinnovo, ha in carico la fornitura [...]