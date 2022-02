“L’ospedale di Settimo continua ad essere in vendita. Non è vero il contrario. Adesso tocca ai liquidatori procedere con una gara. Noi quello che dovevamo fare lo abbiam fatto. C’è da chiarire un dettaglio, quello non è mai stato un ospedale pubblico, ma è sempre appartenuto a due società private che sono Saapa e Frassati. I ristori covid? Noi abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare” è quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, raggiunto telefonicamente da La Voce.

Quindi l’ospedale di Settimo continua ad essere in vendita?

“Sì, come già detto è stata fatta [...]