“La Regione e l’assessore Icardi devono darci delle risposte urgenti in merito all’ospedale di Settimo. Adesso basta. Noi diciamo no alla privatizzazione della sanità pubblica, ma abbiamo capito bene che il loro intento è proprio questo. Dell’ospedale di Settimo non gli importa nulla, qui carta canta, e non centra la situazione finanziaria di Saapa perché non è in perdita. Devono spiegarci perché vogliono venderlo anzi svenderlo e farlo diventare una Rsa privata. Vogliono mica fare come hanno fatto i loro colleghi della Lega lombarda e privatizzare tutto?”. Batte i pugni sulla scrivania Caterina Greco [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.