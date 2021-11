Nei giorni scorsi il quotidiano Torino Cronaca ha pubblicato notizie piuttosto preoccupanti sull’Ospedale di Settimo, in particolare in riferimento al servizio. I giornali hanno riportato alcune chat interne del personale nelle quali si lamentavano mancanze nel livello di attenzione rivolto ai pazienti, si parlava di “anziani abbandonati nei letti zuppi di pipì”. Notizie che hanno scatenato l’ennesimo putiferio intorno alla struttura di via Santa Cristina.

“Sono elementi – commenta la sindaca Elena Piastra – che, se confermati, dimostrerebbero un impoverimento degli standard di un servizio che storicamente si è caratterizzato per la sua qualità e [...]



