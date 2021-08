Ascolta l'Audio Dell'Articolo

È di nuovo caos sul futuro dell’Ospedale, martedì 31 agosto, dalle 14 alle 16, i lavoratori della struttura si ritroveranno sotto il presidio per protestare. La manifestazione è stata convocata dalle tre sigle sindacali: Cgil, Cisl e Uil. Al centro della vicenda c’è l’Ospedale di via Santa Cristina che, dal 2007, è gestito dalla Società SAAPA S.p.A (Società Assistenza Acuzie e Post Acuzie), alla quale partecipano in qualità di soci l’Asl To4 (34%), l’Asl To2 [...]