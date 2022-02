La storia di Laura, la 40enne di Settimo Torinese che ha perso il lavoro da segretaria con la pandemia e ora va a fare la spesa con la calcolatrice, ha scatenato un’ondata di solidarietà online.

In particolare quella di Lorenzo Trezza, che pur non conoscendo la donna, ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe che ha superato i tremila euro in poco tempo. Ora i due sono in continuo contatto telefonico, mentre l’organizzatore aggiorna continuamente i donatori sul trasferimento di quanto raccolto.

“Non posso spendere più di dieci euro al giorno, per questo mi porto la calcolatrice”, aveva raccontato all’edizione torinese del Corriere. Laura e il compagno devono mantenere tre figli e sono tra le tante vittime del “long covid economico”, che ha messo in difficoltà migliaia di famiglie.

Lavorava come segretaria d’azienda, ma nel 2020 ha perso il lavoro. Nell’intervista aveva raccontato come il pranzo fosse diventato un lusso che in famiglia non potevano permettersi più: solo colazione e cena.

Dopo la grande solidarietà delle ultime ore ha ringraziato i donatori definendo stupendo quanto sta accadendo.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/b3vqa3-aiutare-laura-e-la-sua-famiglia

