“OlimpiAtletica”: un’eccellenza sportiva e a livello di gruppo.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “OlimpiAtletica” nasce a novembre 2014, su iniziativa del Presidente Michele Iacovelli, del Direttore Sportivo Alessandro Visentin e di altri amici e podisti, e inizia così a prendere parte alle competizioni ufficiali a partire da gennaio 2015, con l’intenzione di diffondere la pratica sportiva, in particolare del podismo e dell’atletica leggera in genere, ma soprattutto di diffondere l’amicizia e il gruppo come momento di ritrovo e di divertimento.

“Siamo iscritti alla FIDAL ed alla UISP, e il nostro principale obiettivo è quello di creare un gruppo di amici che si divertono correndo e che stanno bene insieme. Possono correre con noi persone di ogni età: dal ragazzino all’adulto di 99 anni; è lo spirito quello che conta – spiegano dall’asd –. Come società siamo stati vice Campioni Italiani di Corsa Campestre UISP per tre anni consecutivi: il 2015 a Ciriè (To), il 2016 a Sinelunga (Si) e il 2017 a Reggio Emilia. Siamo impegnati, oltre che nel campionato Piemontese, in manifestazioni di carattere Nazionale ed Internazionale”.

Gli iscritti sono più di 150, con un incremento costante dei tesserati, sia uomini che donne, segno evidente che, oltre ad essere uno sport in continua ascesa, l’“OlimpiAtletica” rappresenta un’eccellenza non solo sportiva ma soprattutto a livello di gruppo.

In questi 7 anni di fondazione, sono stati organizzati eventi e manifestazioni di carattere competitivo e di carattere solidale, come ad esempio: le edizioni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022 dell’OLIMPIACROSS – TROFEO DECATHLON, gara di corsa campestre inserita nel Campionato Regionale FIDAL, disputata a Settimo Torinese presso il Parco Castelverde, con oltre 600 iscritti al via e 70 società partecipanti in rappresentanza delle Regioni: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Le edizioni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dalla RUNDAYS by DECATHLON, corsa non competitiva organizzata in collaborazione con Decathlon Settimo Torinese e Decathlon Logistica Brandizzo con 400 iscritti e l’edizione 2020 organizzata con tutti i Decathlon della Provincia di Torino al Parco Le Vallere di Torino/Moncalieri con oltre 800 iscritti. La STAFFETTA di Mezzi Po, corsa competitiva disputata a Settimo Torinese con la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti dall’area metropolitana di Torino.

Per gli adulti che vogliono approcciare alla corsa, oppure per atleti già evoluti, la società organizza tutti i giovedì, dalle 19.00 alle 20.15, un corso/allenamento personalizzato seguito dai suoi preparatori.

Da 3 anni è poi attivo il settore giovanile, che può contare su 50 iscritti con età variabili tra i 5 e i 16 anni, con un trend in costante crescita. I bambini e ragazzi sono seguiti da un Responsabile Tecnico e da altri tre allenatori, tutti certificati dalla Federazione. Gli allenamenti si svolgono presso il Centro Sisport Settimo nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00. Per maggiori informazioni telefonare al 320.9496540 oppure scrivere a info@olimpiatletica.it o andare su www.olimpiatletica.it

INFO: asd “OlimpiAtletica”, telefono: 3209496540, e-mail: info@olimpiatletica.it , sito: www.olimpiatletica.it , Facebook: “olimpiatletica”, Instagram “olimpiatletica”

Commenti