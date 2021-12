Questa mattina, in seguito alla segnalazione di odore di gas alle scuole Matteotti, Teresa Noce e 8 Marzo, gli studenti sono stati fatti uscire per consentire ai tecnici e ai vigili del fuoco di fare le opportune verifiche. I vigili del fuoco dopo un sopralluogo hanno confermato che non ci sono fughe di gas interne e gli studenti stanno rientrando a scuola.

Il gestore della rete del gas ha informato il Comune che in questi giorni è stato fatto un intervento di manutenzione e questo può spiegare l’odore di gas percepito da qualcuno.

Commenti