Anche a Settimo, come è già successo a Torino, da domani, sabato 4 dicembre e fino al 9 gennaio, tornerà l’obbligo di mascherina all’aperto. Non sempre ma solo nei luoghi in cui sarà impossibile mantenere il distanziamento. “L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie – si legge in delibera – dovrà essere osservato presso i mercati cittadini, le aree adiacenti ai locali pubblici, ai locali commerciali ed alle scuole in occasione dell’entrata e dell’uscita degli studenti”. Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina: i bambini di età inferiore ai sei anni, [...]





