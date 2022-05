E’ il gran finale di un anno dedicato alla passione per la musica. Giovedì 26 e venerdì 27 maggio, con inizio alle 21, gli allievi e le allieve dei corsi musicali mySound saliranno sul palco del Combo Suoneria (via Partigiani 4), per dare vita alla rassegna suonata dal vivo. E’ il primo anno che la manifestazione è divisa in due serate: merito del progetto “CollaMusica”, con cui sono state costituite delle band, di cui tre con musicisti con età inferiore ai 10 anni, che saranno seguite dai docenti di mySound. “Questo permette di far vivere ad ogni allievo il valore e il piacere della musica suonata insieme – dice Giacinto Buttigliero, presidente di mySound – .

Due concerti di musica live da non perdere in un viaggio nella musica pop, rock e non solo”. Venerdi 27 nella serata di chiusura, tutta la classe di canto si unirà per dare vita al coro mySound. Lo slogan è sempre più forte: “Il futuro suona bene!”.

