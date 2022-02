Anche quest’anno, in molti luoghi del Piemonte si sono soppresse le consuete sfilate del Carnevale. «Obtorto collo», amministratori municipali e associazioni turistico-ricreative non possono che confidare in epoche migliori. Per Chivasso, a quanto pare, queste coincideranno col prossimo 5 giugno, quando il corteo dei carri allegorici invaderà le vie cittadine. Altrove, a rinverdire il ricordo degli allori d’antan, tra rimpianti e nostalgie, provvede la storia, la quale riesce ad aprire inattesi squarci nel passato delle comunità. È il caso d’Ivrea dove un centinaio di belle fotografie nelle vetrine della città consente [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.