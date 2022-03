Pasta, pane, farina, olio di girasole, i prezzi di tali prodotti alimentari sono alle stelle. Negli ultimi giorni c’è stata un’impennata dei prezzi. I titolari di attività commerciali sono allo stremo: “Se i prezzi continueranno ad aumentare mi toccherà abbassare la serranda e la riaprirò quado ritorneranno come prima. Non si può più lavorare in queste condizioni, i prezzi sono raddoppiati, dalle bollette alle materie prime”. A dirlo è Vanessa Arcuri, titolare de “L’antica focacceria ligure” di via Italia a Settimo Torinese.

La crisi in Ucraina e il conseguente isolamento economico della Federazione russa ha [...]