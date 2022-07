“Non è stato il Movimento 5 Stelle a far cadere il governo Draghi così come invece si legge sui giornali”. Lo ha precisato Anna Sanfilippo che siede in consiglio comunale a Settimo sotto la bandiera pentastellata. “I numeri parlano chiaro – continua – Draghi aveva la fiducia sia alla camera che al senato anche senza i voti del M5S. Lui ha fatto una scelta sulla base di una valutazione puramente politica. Si è dimesso dopo aver analizzato il quadro (politico) che ne sarebbe scaturito”.

A livello nazionale, lo si sa bene, la politica non si [...]