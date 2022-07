I giovedì sera in via Italia continuano ad essere un motivo di grande attrazione per un pubblico sempre più numeroso. In piazza della Libertà, la Gaudats Junk Band ideata da Daniele Guidotti, ha incantato il pubblico con strumenti riciclati dai rifiuti. I musicisti si sono esibiti, coerentemente, con abiti forniti dall’emporio del riuso solidale “Daccapo”di Capannori (LU).

In via Italia, è stato un gradito ritorno quello di Magic Oscar, prestigiatore e mimo che ha intrattenuto le famiglie con il suo brillante repertorio di magia e di giochi.