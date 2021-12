SETTIMO TORINESE. I commercianti del Borgo Provinciale hanno dato vita ad un’associazione di categoria. Venerdì 22 novembre, alle 19, presso il Queen Bar, circa 40 esercenti della zona compresa tra via Torino e piazza Campidoglio si sono riuniti di fronte all’assessore al Commercio del comune di Settimo, Chiara Gaiola .

Il nuovo comitato nasce per affrontare insieme le nuove sfide del futuro, mettendo un nuovo tassello per diventare il motore di una intera comunità: per la prima volta in questa zona di Settimo si cerca di mettere insieme azioni e obiettivi [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.