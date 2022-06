Il concerto degli allievi dei corsi di mySound era già stato un successo, anzi un doppio successo. Al Combo Suoneria, l’associazione presieduta dal “sempre giovane” Giacinto Buttigliero, aveva dovuto dividere il programma in due parti per coinvolgere tutti gli allievi. Venerdì 24 giugno, in piazza della Libertà, dopo aver sistemato il palco a tempo di record dopo un acquazzone, mySound ha nuovamente dato prova di avere potenzialità e buoni talenti tra le proprie fila.

Accompagnati sul palco direttamente dai loro docenti e presentati dalla docente di canto Tonia Piccirillo, i giovani musicisti si sono ben integrati con quelli più grandicelli ed esperti: il risultato è stato un concerto piacevole, ben organizzato nei cambi di palco e impeccabile nel risultato sonoro grazie ad un team di fonici ormai ben rodati con le scalette dei concerti di mySound. Arrivederci a settembre, con gli open day alla Suoneria dal 21 al 23 settembre, ma le preiscrizioni sono già aperte dal 1 al 22 luglio.

