Dramma a Settimo Torinese, questa mattina una donna di 66 anni (M.A. queste le iniziali del suo nome) è morta soffocata da un pezzo di brioche mentre consumava la colazione al bar. E’ accaduto intorno alle 10 nel bar Logjko nella centralissima via Italia. Per la donna, seppur sia stata soccorsa immediatamente, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari della Croce Rossa, che hanno cercato di rianimare la donna, ma ogni tentativo è stato vano. Le indagini sono in mano ai carabinieri di Settimo Torinese coadiuvati dal comandante Ivan Pira.





