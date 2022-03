Tragedia a Settimo questa mattina. Una donna è deceduta, pare per cause naturali, mentre si trovava all’interno del bar Logiko in via Italia a Settimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della croce rossa che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I rilievi e la ricostruzione dell’accaduto sono in mano ai carabinieri. Si sta aspettando l’arrivo del medico legale.

L’ambulanza è stata chiamata dalla titolare della gioielleria che si trova di fronte al bar.

In quel momento c’erano diversi clienti che hanno subito soccorso la donna, ma per lei non c’è [...]





