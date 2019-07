SETTIMO TORINESE. Miss e Mister Settimo rinviata a sabato 3 agosto

Il concorso di Miss e Mister Settimo 2019 è stato rinviato a sabato 3 agosto. Il maltempo del pomeriggio di sabato 27 luglio, giorno in cui era in programma la sfilata dei concorrenti in piazza Campidoglio, ha impedito all’organizzazione di allestire il palco e montare la strumentazione. Sabato 3 agosto ci riproveranno: la Voce di Calabria del presidente Antonio Folino, in collaborazione con l’agenzia Union Model di Dante Zanetti, già scopritore del settimese Gabriel Garko e tanti altri artisti del mondo della tv, come Alba Parietti e Chiara Edelfa Masciotta, scenderanno in campo. L’evento dedicato alla bellezza è ad ingresso gratuito e inizierà alle 20,30.

La serata sarà inaugurata dal gruppo folkloristico “La Voce di Calabria”, l’associazione impegnata in giro per l’Italia e per l’Europa a portare la cultura tipica della Calabria. Da oltre 20 anni, la “Voce di Calabria”, ideata e promossa dal vulcanico Antonio Folino, rappresenta una delle associazioni culturali più solide e conosciute della città.

La serata proseguirà con la sfilata dei bimbi di “Kids”, di via Italia 31/A, prima di dare il via al concorso di bellezza di Miss e Mister Settimo, presentato da Deborah Leone, con la prima uscita in costume da bagno.

Dopo una breve pausa , i concorrenti saranno chiamati a filare in abito da sera. Per concludere, in attesa dei conteggi della giuria, sarà presentata la collezione per uomo e donna del negozio “Andrea Sartori” di via don Sales 1.

L’anno scorso, il concorso di Miss e Mister Settimo era stato organizzato al parco De Gasperi: vinsero Valeria Gallo, 19 anni, a quei tempi fresca di diploma al Galileo Ferraris, e Luca Caruso, 24 anni, guardia all’Outlet di Settimo e con una bella esperienza nel campo della moda e del cinema.

