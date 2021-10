Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Un pezzo di minoranza è sul piede di guerra. Tutto per colpa del cambio di giorno del consiglio comunale passato dal “classico” giovedì (come da anni a questa parte) al mercoledì. Una scelta, a detta della minoranza, presa unilateralmente dalla Presidente del Consiglio, Carmen Vizzari e, proprio per questo, c’è anche chi è già pronto a rivolgersi ad autorità sovracomunali per far valere il diritto dell’opposizione. “Stiamo lottando con quasi tutta l’opposizione – spiega Antonino [...]



