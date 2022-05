Antonio Mencobello entra nella lista civica “Insieme per Settimo”. Il candidato a sindaco del centrodestra, dopo aver sfidato Elena Piastra al ballottaggio, era già uscito dal gruppo della Lega per entrare nel gruppo misto. Ora il salto nella civica fondata da Piero Lovera, presidente onorario, e in cui troverà il presidente della civica Fabrizio Puppo, il segretario cittadino, Antonino Pultrone, e la consigliera comunale Rosa Catenaccio. “A partire da lunedì 23 maggio – dice Pultrone – Mencobello farà parte di Insieme per Settimo. Dopo l’esperienza in un partito politico ha scelto [...]



